Министр обороны Резников: против открывшего стрельбу чиновника начато расследование

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12 июня 2022, 11:58 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В отношении чиновника ВС Украины, применившего оружие в Киеве, начато служебное расследование, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова.

В своих соц. сетях Резников сообщил, что согласно его приказу «начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента». Он добавил, что действия чиновника не только относятся к дисциплинарным нарушениям, но и к уголовным.

Уточняется, что на время расследования нарушитель отстранён от должностных обязанностей.