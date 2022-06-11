Решения Европейского суда по правам человека больше не будут исполняться в России

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11 июня 2022, 19:31 Источник: ТАСС

Европейский суд по правам человека. Фото: Thomas Robbin/globallook.com

Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 15 марта 2022 года, не будут исполняться в России. Два соответствующих указа подписал в субботу президент РФ Владимир Путин. Они опубликованы на официальном портале правовой информации.

Один из указов предусматривает неисполнение решений ЕСПЧ принятых после подачи Россией заявления о выходе из Совета Европы 15 марта 2022 года. Кроме того, постановления Европейского суда больше не будут основанием для пересмотра решений, которые принимают российские суды.

Второй указ касается выплат денежных компенсаций по уже вынесенным постановлениям ЕСПЧ. Их выплата продлится до 1 января 2023 года только в рублях и только на счета российских банков.

15 марта Россия уведомила генерального секретаря Совета Европы о выходе из организации.