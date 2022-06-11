Семья Пиннера, приговоренного в ДНР к смертной казни, считает, что он осужден незаконно, и надеется на его освобождение или обмен

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11 июня 2022, 15:57 Источник: ТАСС

Фото: скриншот с видео.

Британский подданный Шон Пиннер, который в четверг был приговорен судом ДНР к высшей мере наказания, попадает под Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, поэтому не может быть осужден. На этом настаивает семья британца, которая распространила в субботу соответствующее заявление. Родственники 48-летнего Пиннера надеются на скорое его освобождение или обмен.

Как утверждается в заявлении, Пиннер не был наемником — он являлся резидентом Украины и на протяжении четырех лет служил в в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ по контракту. Поэтому, по мнению семьи, на него должно распространяться действие Женевской конвенции - « включая полное независимое юридическое представительство».

«Мы искренне надеемся, что все стороны будут в срочном порядке сотрудничать друг с другом, чтобы обеспечить безопасное освобождение или обмен Шона», - говорится в заявлении.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подданные Великобритании Пиннер и Аслин, осужденные в ДНР, являются наемниками и не имеют права на статус военнопленного.