Захарова заявила, что британские наемники, осужденные в ДНР, не имеют права на статус военнопленного

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10 июня 2022, 15:16 Источник: "Интерфакс"

МИД России. Фото: Aleksander Polyakov//globallook.com

Подданные Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер, приговоренные судом ДНР к смертной казни, являются наемниками и не имеют права на статус военнопленного. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в пятницу на сайте МИД РФ.

«Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного» - заявила Захарова.

Она отметила, что обращений, касающихся Эйдена Аслина и Шона Пиннера, от британской стороны в МИД России не поступало. Подчеркнув при этом, что по всем вопросам, касающимся их, власти Соединенного Королевства должны обращаться, к ДНР и ЛНР, о чем был неоднократно проинформирован посол Британии в Москве.

«Насколько мы понимаем, никакой инициативы в этом плане Лондон не проявил, даже несмотря на просьбы к британским властям родственников наемников», - заявила Захарова.

Позиция британской стороны заключается в том, что Аслин и Пиннер попадают под Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными и не могут быть осуждены.