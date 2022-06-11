Доля испытаний отечественных препаратов значительно выросла

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11 июня 2022, 12:13 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

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По итогам января-мая этого года Минздрав выдал 365 разрешений на проведение клинических исследований. Это на 36.2% больше, чем годом ранее, как следует из данных профильного реестра. Число выданных российским компаниям разрешений увеличилось до 213 единиц, то есть на 86.8%. Фармпроизводители из стран Европы и США получили 110 разрешений, на 18.5% меньше, чем годом раньше.

Международные фармацевтические компании, такие как Roche, Novartis, MSD, Pfizer и иные, из-за военных действий РФ на территории Украины ещё ранней весной объявили о приостановке набора участников в проводимые клинические исследования. Также был приостановлен запуск новых исследований. Американская BMS, передавшая в июне российский бизнес своему партнёру, прекратила и нынешние исследования.

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова полагает, что последствия таких действий видны с апреля-мая, и такая тенденция может усилиться. По словам эксперта, разрешения глобальным компаниям пока продолжат выдаваться, но по заявкам, поданным ещё до конца февраля 2022 года, поскольку процесс их рассмотрения в среднем занимает четыре месяца.

Одновременно растёт доля проводимых исследований биоэквивалентности. По итогам января-мая испытания таких препаратов увеличились на 76%, т.е. до 169 единиц. За апрель-май они увеличились – в 2.5 раза, до 87 единиц. Число зарегистрированных исследований новых препаратов или новых показаний известных препаратов выросло на 14%. Рост числа заявок российских производителей и исследований биоэквивалентности эксперты объясняют необходимостью замещать иностранные препараты российскими из-за санкций Запада.

Аналитики считают, что российским компаниям стало проще найти центры для исследований из-за снижения конкуренции. По словам Александра Васильева из сети Umedi, раньше местные производители проигрывали в уровне оплаты международным спонсорам. Эксперт Илья Ясный из Inbio Ventures прогнозирует, что доля отечественных дженериков возрастёт, а выход новых лекарств на рынок задержится. Он указывает, что все по-настоящему эффективные инновационные препараты разрабатываются в Европе и США.