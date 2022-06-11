Бывший мэр Челябинска Тефтелев добился смягчения наказания

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11 июня 2022, 11:00 Анна Семенова

Тефтелев так и не оказался в колонии строгого режима. Фото задержания Евгения Тефтелева, из архива редакции

В колонии строгого режима он так и не оказался.

Вчера, 10 июня в Челябинске огласили судебное решение по ходатайству осужденного за взятку экс-главы города Евгения Тефтелева. В 2020 году градоначальника приговорили к трем годам в колонии строгого режима и штрафу в 37,5 миллионов рублей. Однако защита Тефтелева постоянно подавала апелляции, и чиновник дожидался решений по ним в СИЗО.

Теперь же адвокаты добились смягчения наказания – вид исправительного учреждения заменили на колонию-поселение, хотя прокурор был против.

Евгений Тефтелев был признан виновным в получении взятки 2,5 миллиона рублей от представителя строительной фирмы за покровительство при распределении муниципальных контрактов. Его подельник, начальник управления капстроительства администрации Челябинска Евгений Пашков, получил восемь лет колонии общего режима, но защита экс-чиновника также добилась изменения меры пресечения на домашний арест (у Пашкова растет трое несовершеннолетних детей).