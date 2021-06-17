Осужденный экс-мэр Челябинска не хочет отбывать срок в колонии строгого режима

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17 июня 2021, 12:00 Анна Семенова

Евгений Тефтелев не хочет в колонию строгого режима... Фото: ЧелябинскСегодня

Евгений Тефтелев просит изменить место исполнения наказания

Бывшего главу Челябинска приговорили к трем годам в колонии строгого режима (прокурор просил шесть лет). Евгения Тефтелева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Только вот на новое временное место жительства экс-чиновник переезжать не торопится. Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня» со ссылкой на Ura.ru, Тефтелев до сих пор находится в следственном изоляторе. Хотя приговор огласили еще в октябре.

В суд направлено заявление о том, чтобы осужденному изменили вид исправительного учреждения. Заседание по этому вопросу назначено на 6 июля. А в августе Тефтелев уже имеет право просить перевести его в колонию-поселение, так как к этому времени уже пройдет половина его срока.

К слову, бывший мэр также выплатил огромный штраф - 37,5 млн рублей.

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