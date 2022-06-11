Глава Ростуризма Зарина Догузова: Россия остается на международной туристической арене

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11 июня 2022, 09:26 Источник: Зарина Догузова

Зарина Догузова, фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала выход России из Всемирной туристской организации, о котором стало известно в пятницу, 10 июня, из распоряжения кабмина.

Российское правительство приняло предложение МИД РФ о выходе страны из Всемирной туристской организации.

В сообщении Догузовой, опубликованном в Telegram-канале Ростуризма, говорится: "Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами". Она отметила, что будет развиваться как внутренний, так и международный туризм. "И мы ждем гостей из зарубежных стран", - подчеркнула Зарина Догузова.

Догузова рассказала, что по многим популярным зарубежным направлениям отдыха Ростуризм находится на постоянной связи с зарубежными коллегами и совместно решает все возникающие в настоящее время сложности.