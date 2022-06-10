РФ объявила о выходе из Всемирной туристской организации

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10 июня 2022, 22:59 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

турист, Фотограф: Oleksandr Pidvalnyi: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1008155/

Правительство Российской Федерации приняло предложение МИД о выходе РФ из Всемирной туристской организации. Данное распоряжение уже опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что в соответствии со статьей 36 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принимается предложение Министерства иностранных дел России, которое ранее было согласовано с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе страны из Всемирной туристской организации.

Напомним, 27 апреля РФ сообщила о планах выйти из состава ВТООН на фоне политизации ее деятельности. Страна была членом Всемирной туристской организации с 1991 года как правопреемница СССР.