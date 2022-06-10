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Forbes сообщает, что Минцифры на неопределенный срок заморозило проект выдачи цифровых паспортов

, 20:38 Источник: Forbes

Forbes сообщает, что Минцифры на неопределенный срок заморозило проект выдачи цифровых паспортов
паспорт гражданина РФ, ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Министерство цифрового развития РФ приняло решение на неопределенный срок приостановить проект выдачи цифровых паспортов. Об этом в пятницу сообщает Forbes, ссылаясь на осведомленные источники.

Издание отмечает, что стоимость цифрового паспорта должна была достигнуть 1 000 рублей, в то время как за бумажный документ необходимо заплатить 300 рублей. Сообщается, что вышеуказанная сумма является одной из причин заморозки данного проекта.

В статье говорится, что нововведение вызвало бы большой резонанс в обществе, поскольку, если москвичи могли бы себе позволить заплатить 1 000 рублей за цифровой паспорт, то в регионах граждане не стали бы выкладывать эту сумму за такой вид документа, практическая польза которого не является очевидной.

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