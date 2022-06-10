Forbes сообщает, что Минцифры на неопределенный срок заморозило проект выдачи цифровых паспортов

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10 июня 2022, 20:38 Источник: Forbes

паспорт гражданина РФ, ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Министерство цифрового развития РФ приняло решение на неопределенный срок приостановить проект выдачи цифровых паспортов. Об этом в пятницу сообщает Forbes, ссылаясь на осведомленные источники.

Издание отмечает, что стоимость цифрового паспорта должна была достигнуть 1 000 рублей, в то время как за бумажный документ необходимо заплатить 300 рублей. Сообщается, что вышеуказанная сумма является одной из причин заморозки данного проекта.

В статье говорится, что нововведение вызвало бы большой резонанс в обществе, поскольку, если москвичи могли бы себе позволить заплатить 1 000 рублей за цифровой паспорт, то в регионах граждане не стали бы выкладывать эту сумму за такой вид документа, практическая польза которого не является очевидной.