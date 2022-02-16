Экономист Кульбака рассказал, что наличные полностью исчезнут

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16 февраля 2022, 23:13

pixabay.com

Цифровой рубль позволит полностью отказаться от наличных. Теперь на смену бумажным деньгам придёт специальный электронный кошелек, который не будет привязан к конкретному банку. Более того, незаконные операции с использованием цифрового рубля будет намного легче выявить. Об этом «Вечерней Москвой» рассказал экономист Николай Кульбака.

Специалист считает, что с появлением цифрового рубля полностью исчезнут наличные деньги.

«Смысл цифрового рубля в том, что у человека вообще не будет обычного кошелька, а только электронный кошелек, с которого можно оплачивать все что угодно. С этой точки зрения цель цифрового рубля проста: упростить работу людей, убрать затраты на печатание денег», — рассказал экономист.

Кульбака обратил внимание на одно из главных отличий цифрового рубля: деньги хранятся не в конкретном банке, а в цифровом кошельке, поэтому пользоваться ими можно будет из любого банка. При этом можно не отказываться от привычных банковских счетов.

«Скажем, если у человека зарплата в одном конкретном банке, то она привязана к нему. Допустим, если он хочет расплатиться в магазине, в этом случае идет перечисление со счета этого банка на счет магазина. А здесь идея в том, что цифровой кошелек будет сам по себе и не будет привязан ни к какому банку. Но банковские счета это никак не затронет, они останутся», — объяснил Кульбака.

По мнению экономиста, идея цифрового рубля состоит в усилении контроля над средствами граждан. Таким образом, цифровой рубль позволит чаще выявлять незаконные финансовые потоки.

При этом степень защищенности цифрового рубля пока неизвестна, считает эксперт.

«Все упирается в надежность кошелька. Теоретически она должна быть высокой, но на практике мы увидим, когда это все начнет работать. Пока не появились эти кошельки в массовом порядке, мы не можем ничего сказать», — рассказал экономист.

Цифровой рубль не скажется на инфляции, вводиться он будет очень медленно, аккуратно и постепенно.

«Его влияние на инфляцию маловероятно. Тем более что у нас большую часть денег составляют безналичные деньги на банковских счетах. На один наличный рубль — несколько безналичных. Это коснется только наличных рублей, которые и так составляют небольшую часть денежной массы», — заключил Кульбака.

В России уже начали тестировать платформы цифрового рубля. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка 15 февраля.