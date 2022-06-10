Бывшего вице-мэра Челябинска Олега Извекова суд оставил на свободе

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10 июня 2022, 15:53 Анна Семенова

Олег Извеков заплатит огромный штраф, но останется на свободе. Фото из архива редакции

Но постановили выплатить огромный штраф и лишили права работать на госслужбе.

Сегодня, 10 июня, в суде Советского района Челябинска состоялось оглашение приговора бывшему заместителю главы города Олегу Извекову. В деле о получении взятки его признали виновным. Занимая должность государственного служащего, Извеков помог за вознаграждение в 450 тысяч рублей выиграть одному из бизнесменов контракт на установку тепловизоров в челябинском МФЦ.

Долгое время экс-чиновник дожидался решения Фемиды в СИЗО, однако в октябре прошлого года адвокаты добились для него освобождения с запретом определенных действий. И вот сегодня стала известна мера наказания для него. Извеков остается на свободе, но должен выплатить штраф размером 22,5 миллионов рублей. Кроме того, он не может работать на госслужбе и в органах местного самоуправления четыре года.