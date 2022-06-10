Следственный комитет возбудил уголовное дело против воронежского депутата-коммуниста за призывы к насильственной смене власти в РФ

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10 июня 2022, 15:41 Источник: Сайт управления СКР по Воронежской области.

Следственный комитет по Воронжеской области. Фото: сайт СКР.

Против депутата райсовета Семилукского муниципального района Воронежской области от КПРФ Нины Беляевой возбуждено уголовное дело по статье о призыве к террористической деятельности, сообщает сайт регионального управления СК по Воронежской области.

Как следует из сообщения, 5 апреля депутат дала видеоинтервью известному иностранному блогеру, в котором «публично высказала призывы к насильственной смене власти в Российской Федерации». Интервью было размещено в соцсетях.

Уголовное дело по статье о публичном призыве к осуществлению террористической деятельности, по которой грозит наказание до 7 лет лишения свободы, возбуждено на основании материалов ФСБ. Отмечается, что Беляева находится за пределами России. До этого в отношении ее уже начато уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что по обвинению в дискредитации российской армии уже трижды был оштрафован бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.