«В следующий раз будут судить за недовольное выражение лица»: Евгения Ройзмана в третий раз оштрафовали за «дискредитацию» армии

Экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману выписали уже третий штраф по новой статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Поводом стала публикация в его Telegram-канале, которая содержала ссылку на пост, где упоминалась «военная спецоперация» на территории Украины.
Шестого марта в КоАП появилась статья 20.3.3, которая была экстренно добавлена Госдумой для «защиты вооруженных сил РФ в информационной войне». Судья Октябрьского райсуда Екатеринбурга Жанна Стекольникова седьмого апреля уже в третий раз судила Евгения Ройзмана за публикации в соцсетях о «военной спецоперации» на территории Украины. Ранее она изучила пост, в котором Ройзман рассуждал о значении букв Z и V, и видеоролик на хостинге YouTube, где он комментировал события на Украине. Оба раза судья признала бывшего мэра виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ и назначила два штрафа по 50 тыс. рублей.
На этот раз судье не понравилась публикация Ройзмана в его Telegram-канале, где он применил ряд прилагательных: «страшная», «нелепая», «бездарная», «позорная» и «несправедливая».
«Вы имеете в виду спецоперацию на Украине», — предположила Стекольникова.
«Это вы говорите о спецоперации», — заявил в ответ экс-мэр.
В итоге судья все же признала Евгения Ройзмана виновным и назначила ему административный штраф в 50 тыс. рублей. Тот, в свою очередь, пообещал обжаловать это решение в суде.
«Сейчас было принято решение за выражение своего мнения. В следующий раз будут судить за недовольное выражение лица, а дальше — за не очень бурное выражение восторга», — резюмировал Евгений Ройзман по окончании заседания суда.
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