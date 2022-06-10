Любишь ли ты на самом деле?

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2022, 13:30 Анастасия Арбузова

Фото: pixabay.com

Любовь – самое непонятное и неоднозначное из всех чувств, которые мы испытываем. Она может заставить воспарить над землёй или безжалостно втоптать в землю, но, тем не менее, ни один человек не может без неё жить.

Это концепция, которую каждый трактует по-своему и, к великому сожалению, в обществе существует тенденция романтизировать, так называемую, любовную зависимость. Почти любая история о влюблённых содержит в себе нездоровые элементы, которые в реальной жизни могли бы травмировать партнёров, но рядовой зритель, увидев очередную вольную интерпретацию «Ромео и Джульетты», лишь томно вздохнёт и будет мечтать о том, чтоб нечто подобное случилось и в его жизни. Давайте разберёмся что такое «любовная зависимость» и как отличить её от истинной любви.

Начнём с оговорки, что любовь действительно строго индивидуальная вещь, ведь каждый выражает её по-своему, поэтому что такое любовь каждый сам определяет в зависимости от своего мировоззрения и взаимодействия с партнёром. Тем не менее любовная зависимость вполне имеет чёткое определение и даже ставится в один ряд с алкогольной и наркотической, потому что она точно так же может разрушить душу и тело.

Любовная зависимость – это вид нехимической зависимости, определённая фиксация на другом человеке. Для любовной зависимости характерна созависимость – патологическое состояние, характеризующееся сильной эмоциональной, социальной или даже физической зависимостью от другого человека. Многие люди воспринимают желание полностью контролировать объект своего восхищения любовью и так-либо начинают наседать на партнёра, либо сами попадаются в ловушку манипулятора.

У каждого человека есть четыре основных нейромедиатора: дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфин, которые отвечают за любые действия, которые человек совершает, но, в первую очередь, за ощущение счастья. Соответственно каждому нейромедиатору существует вид любовной зависимости. Обо всём по порядку.

Дофаминовый тип любви – это влюблённость. Это очень сильное чувство, оно полезно и абсолютно нормально. Чувство влюблённости отвечает за то, чтобы делать объект симпатии целью, чтоб его добиваться – соответственно, дофамин придаёт моральные и физические силы, а также заставляет человека становиться лучше, делать шаги в сторону партнёра, писать, звонить, приглашать на свидание и все остальные прелести первых трёх лет отношений. Дофаминовая влюблённость может стать проблемой, когда человек использует только дофаминовый тип привязанности, не развивая и не углубляя эти отношения. Это, так называемый, «синдром Дон Жуана», когда человек заинтересован лишь в том, чтобы вызвать взаимность у объекта симпатии, а дальше ему становится неинтересно.

Следующий нейромедиатор – серотонин. Он отвечает за уважение и за статус в иерархии, то есть насколько мы важны и нужны. Самый яркий пример типа серотониновой привязанности – Анна Каренина – когда ты знаешь, что всё, что ты делаешь, исходя из своей природы, уже будоражит чувства внутри человека и он готов бросить всё ради тебя. И нет ничего противоестественного в том, чтобы человек хотел чувствовать себя важным и хотел, чтоб его добивались, но патологией это становится, когда люди начинают это внутреннее ощущение ставить выше осознанности. Из этого вытекают систематические измены, из-за которых человек не может построить длительные глубокие отношения.

Окситоцин отвечает за доверительную близость. Основой окситоциновой привязанности являются отношения матери и младенца, тогда партнёры понимают друг друга без слов. Но и окситоциновая любовь может стать проблемой, когда перестаёт сохраняться дистанция между партнёрами - один постоянно хочет «долюбить» другого. Это может вылиться в ситуацию, когда один специально делает другого зависимым в эмоциональном, социальном или финансовом плане.

Эндорфин – гормон боли и счастья: с точки зрения организма физиологическая реакция на прослушивание любимой песни и перелом ноги будет одинаковой, потому что во время стрессовой ситуации эндорфин помогает пережить трудность и найти мотивацию с ней справиться. Такая система необходима для выживания, но в отношениях она может привести к некой зависимости от причиняемой боли. Например, это может выражаться, когда партнёр применяет к вам физическое насилие, а вы не уходите, потому что на биологическом уровне хотите снова испытать выброс эндорфина, эффект от которого сравним с эффектом от наркотического опьянения.

Любой из типов любовной зависимости характеризуется тем, что чувства невероятно яркие и экстремально крайние. Когда они появляются, вам хочется кричать «Я люблю тебя!», хотя, на самом деле, вы можете быть влюблены, одолены тщеславием или хотеть привязать к себе человека. Важно помнить, что любовь – это не только чувства, это ещё и разум, когда вы понимаете, что с этим человеком у вас есть общие цели, вкусы, идеалы, когда вы можете принести друг другу пользу. То есть при любви не только действие гормонов плавно перетекает друг в друга, но и появляется осознанное желание развивать эти отношения, поддерживать в них комфортную и безопасную среду.