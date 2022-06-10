Челябинская область отправит на Донбасс 4 фуры со стройматериалами

Гуманитарный груз собран по инициативе Законодательного Собрания региона.
10 июня из Челябинска в Донецкую народную республику отправятся 4 машины, которые доставят необходимые материалы для восстановления социальных объектов и жилых домов.
Общий вес груза – почти 79 тонн. В одну машину загрузили профнастил, во вторую – доски, гвозди и шурупы, в третью – пескобетон и штукатурку. Четвертая фура доставит питьевую воду.
С инициативой о формировании гуманитарной помощи выступил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. Его поддержали депутаты и сотрудники аппарата регионального парламента.
«К нам обратился с просьбой о помощи мэр города Волновахи, - прокомментировал спикер ЗСО. - Вместе с депутатским корпусом мы решили помочь нашим братьям. Все мои коллеги откликнулись с большим желанием, по зову души».
Как сообщал сайт «Аргументы Недели», предыдущая партия гуманитарного груза для ЛДНР была отправлена из Челябинской области накануне. Три грузовика доставят воду, продукты, средства гигиены, а также вещи и игрушки для детей.