Челябинская область отправит на Донбасс 4 фуры со стройматериалами

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

10 июня 2022, 12:08 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Гуманитарный груз собран по инициативе Законодательного Собрания региона.

10 июня из Челябинска в Донецкую народную республику отправятся 4 машины, которые доставят необходимые материалы для восстановления социальных объектов и жилых домов.

Общий вес груза – почти 79 тонн. В одну машину загрузили профнастил, во вторую – доски, гвозди и шурупы, в третью – пескобетон и штукатурку. Четвертая фура доставит питьевую воду.

С инициативой о формировании гуманитарной помощи выступил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев. Его поддержали депутаты и сотрудники аппарата регионального парламента.

«К нам обратился с просьбой о помощи мэр города Волновахи, - прокомментировал спикер ЗСО. - Вместе с депутатским корпусом мы решили помочь нашим братьям. Все мои коллеги откликнулись с большим желанием, по зову души».

Как сообщал сайт «Аргументы Недели», предыдущая партия гуманитарного груза для ЛДНР была отправлена из Челябинской области накануне. Три грузовика доставят воду, продукты, средства гигиены, а также вещи и игрушки для детей.