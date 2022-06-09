50 тонн гуманитарного груза отправили южноуральцы жителям Донбасса

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9 июня 2022, 14:57 Татьяна Михайлова Источник: Губерния

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

В трех грузовиках вода, продукты, средства гигиены, детские вещи и игрушки.

Как сообщает «Губерния», 9 июня с Театральной площади Челябинска на Донбасс выехали три грузовика с гуманитарной помощью. Они доставят 50 тонн груза.

Как прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат Законодательного Собрания Челябинской области Денис Моисеев, южноуральцы собрали для жителей ЛДНР воду, продукты питания, моющие и чистящие средства, средства гигиены, детские вещи и игрушки.

Ректор Южно-Уральского государственного аграрного университета Светлана Черепухина добавила, что часть груза предназначается российским военнослужащим. Это письма и маленькие обереги от волонтеров вуза и воспитанников троицкого детского дома.

Добавим, что уже начато формирование следующей партии гуманитарной помощи. Она будет отправлена сразу, как закончится укомплектование. Всего по линии партии «Единая Россия» Челябинская область отправила в ЛДНР около 280 тонн гуманитарной помощи.