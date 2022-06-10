Муниципалитеты Челябинской области получат субсидии на национальную политику

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10 июня 2022, 09:38 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Средства будут направлены на реализацию программ.

В Челябинске прошел окружной семинар-совещание, посвященный аспектам государственной национальной политики. На мероприятии был представлен опыт регионов России по реализации «Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года». Участниками семинара-совещания заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, директор государственного Российского дома народного творчества имени В.Д.Поленова Тамара Пуртова, губернаторы и делегации субъектов УрФО.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, как выстроена национальная политика на Южном Урале. В ней учтена специфика региона: протяженная граница с Казахстаном и самобытные национальные населенные пункты.

Как минимум два раза в год в области проводятся заседания Совета по реализации государственной национальной политики. На 50% увеличено финансирование региональной профильной программы. Выстроено взаимодействие с лидерами традиционных конфессий.На Южном Урале предоставляются субсидии для социально ориентированных НКО, освещающих работу в сфере национальной политики. Кроме этого, есть субсидии для муниципальных администраций. Эти средства прежгазначаются для реализации программ по национальной политике в территориях.

«Уже провели отбор, приняли решение увеличить финансирование, задачи на этом направлении большие, они решаются и на муниципальном уровне», - прокомментировал Алексей Текслер.

Также губернатор пригласил участников семинара-совещания на форумы, которые проводятся в Челябинской области: Расулевские чтения, Петровские чтения и другие.