Кадыров: вся территория Камышевахи в ЛНР, где недавно шли ожесточенные бои, зачищена

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9 июня 2022, 20:02 Источник: Telegram-канал Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров, фото: vk.com/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в четверг, 9 июня, заявил, что вся территория Камышевахи в Луганской народной республике (ЛНР), где недавно шли ожесточенные бои, зачищена. Кадыров написал сообщение в Telegram-канале, отметив, что успехи в Камышевахе достигнуты под командованием Героя России Замида Чалаева.

По информации главы Чечни, заместитель командира полка Межед Уцмигов «Моджахед», провел небольшой экскурс для журналистов в местах, где до недавнего времени шли ожесточенные бои с иностранными наемниками и всей остальной нацистской нечистью. Был показан подвал, откуда вызволили мирных жителей, среди которых дети, женщины и старики.

Как сообщил Кадыров, "на данный момент уцелевший противник осел в населенном пункте Врубовка, где ожидает своего бесславного конца".