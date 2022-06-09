Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров: Украинцы считают Воронеж, Белгород и Курск своими землями

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2022, 19:16

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказал, что согласно новой картине мира, созданной «постмайданными идеологами», украинцы считают Крым и Донбасс своими коренными землями, которые нагло захватили «орки с востока».



- В современном мировоззрении украинского населения прочно вбита мысль о таких украинских землях на Кубани и Дону, в Воронеже, Белгороде и Курске. Создавая такую картину, мира власть не может позволить себе отказываться от территорий, которые искренне считает своими. Иначе одурманенный народ не поймет такого решения и начнет задавать власти крайне неприятные вопросы. Кроме того, этого требовали западные кураторы киевской власти, которым выгодно любое обострение у границ России. А Украина предоставляла прекрасный шанс устроить такие проблемы на самом серьезном уровне, - отметил Василий Прозоров.



Полностью интервью читайте на нашем сайте в материале «Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров: Идеи фашизма и нацизма проникли в сознание огромного числа украинской молодежи».



