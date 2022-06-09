Путин подтвердил, что Россия станет лучше жить через 10 лет, если будет приобретать новые компетенции в различных областях

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9 июня 2022, 18:58

В. Путин, фото с сайта Кремля

Россияне через десять лет будут жить лучше. Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями ответил на вопрос одного из участников по поводу того, будут ли российские граждане жить лучше через десять лет.

Российский президент заявил молодым людям, что успеха можно достичь, если наша страна будет приобретать новые компетенции в различных областях, в том числе в медицине, фармацевтике, обработке больших данных, квантовых технологиях.

Владимир Путин подчеркнул, что для этого у России есть традиции образования и сильная математическая школа, - передает РИА Новости.

Владимир Путин назвал демографию первоочередной задачей для Российской Федерации.