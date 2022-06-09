Глава ДНР Пушилин заявил, что трибунал над вышедшими с «Азовстали» боевиками будет проведен до конца лета

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9 июня 2022, 18:36

Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Трибунал над вышедшими с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе украинскими националистами и боевиками будет проведен до конца лета. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил эту информацию в четверг, 9 июня, в эфире Первого канала.

Глава ДНР рассказал, что над украинскими неонацистами, над батальоном "Азов" (в России запрещен) планируется провести трибунал.

Пушилин отметил что на суд есть запрос общества, затягивать это не стоит. "До конца лета точно проведем", - заявил он. По информации главы ДНР, для суда все необходимые документы разрабатываются, профильные ведомства активно задействованы в подготовке к первому промежуточному этапу трибунала.

Верховный суд ДНР вынес приговор троим иностранным наемникам, обвиненным в участии в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Британские подданные Шон Пиннер и Эйден Аслин приговорены к смертной казни.