В России за сутки выявили 3 774 случая заражения коронавирусом

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9 июня 2022, 11:21

анализ крови, Фотограф: Karolina Grabowska: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/4230617/

За минувшие сутки в России зарегистрировали 3 774 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили утром в четверг в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 18 365 879 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За прошедшие 24 часа на территории страны скончались 77 пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество жертв болезни достигло 379 813.

Выздоровели за сутки 4 297 граждан, а в общей сложности были выписаны 17 781 922 россиян.