В России за сутки выявили 3 646 случаев заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июня 2022, 12:01

ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

За минувшие сутки в России выявили 3 646 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе отметили, что по состоянию на 8 июня текущего года на территории Российской Федерации количество госпитализаций достигло 1 618, что на 13,3% меньше по сравнению с предыдущими сутками.

За прошедшие 24 часа в РФ скончались 79 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За вышеуказанный период в стране выздоровели 4 737 человек, что на 7,8% меньше в сравнении с показателями 7 июня.