6-ой Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов» открылся в Москве

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9 июня 2022, 07:40 Валерий Агеев,

Мероприятия саммита пройдут 8-10 июня на площадках двух ведущих университетов России: в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) — крупнейшем автомобильно-дорожном университете России и Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете («ЛЭТИ»), первом электротехническом вузе Европы.

Саммит приурочен к председательству России в 2021-2023 гг. в Арктическом совете, Году культурного наследия народов России, 350-летию со дня рождения основателя Санкт-Петербурга императора Петра I и Дню полярника, который отмечается в России ежегодно 21 мая и является знаком признания заслуг людей, работающих на Северном и Южном полюсах Земли.

Основная сессия саммита была посвящена устойчивому развитию Арктической зоны России, комплексному развитию ее транспортной инфраструктуры, развитию арктических технологий и инноваций по совершенствования транспортных систем.

Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО, председатель Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Юрий Трутнев заявил, что количество проектов, реализующихся к 2030 году с государственной поддержкой, составит не менее 1300, объём фактически осуществлённых частных инвестиций – не менее 730 миллиардов рублей, объём планируемых инвестиций по соглашениям – почти пять триллионов. Будет создано не менее 110 тысяч рабочих мест. Средняя зарплата в Арктической зоне возрастёт до 159 тысяч рублей. И в эти показатели свою лепту могут внести и внесут, безусловно, дирижабли!

Как это было.

По утверждению инженера-конструктора Александра Гомберга, дирижабли в начале 20-го века претендовали на роль мощных военных летательных аппаратов и использовались в качестве стратегических бомбардировщиков и авианосцев, а в гражданских перевозках как скоростной воздушный транспорт.

Строившиеся в 1930-х годах жёсткие дирижабли представляли собой гигантские воздушные корабли с дальностью беспосадочного полёта 10000-15000 км, с полезной нагрузкой до 90 тонн (полный вес около 200 тонн).

Однако их эпоха закончилась в 1937 году, когда при посадке сгорел немецкий пассажирский дирижабль-лайнер «Гинденбург». Эта катастрофа и ряд других отрицательно повлияли на репутацию дирижаблей как надёжных летательных аппаратов.

Заполненные взрывоопасным газом водородом дирижабли редко горели и терпели аварии, однако их катастрофы причиняли намного большие разрушения по сравнению с самолётами того времени. Общественный резонанс от катастрофы дирижабля был несравнимо выше, чем от катастроф самолётов, и активная эксплуатация дирижаблей была прекращена.

Новое - это хорошо забытое старое.

Тем не менее, о дирижаблях не забыли, утверждает Гомберг. Чрезвычайно разнообразна сегодня область применения этих летательных аппаратов. Их можно использовать практически во всех сферах человеческой деятельности, от экологического мониторинга до высотного строительства и транспортировки газа, от перевозки негабаритных грузов до предупреждения и ликвидации аварий. Это способность при минимальном расходе топлива, неделями и даже месяцами зависать на высотах от 20 до 30 км.

В настоящее время у них меньший, чем у вертолётов, удельный расход топлива и, как следствие, меньшая стоимость полёта в расчёте на пассажиро-километр или единицу массы перевозимого груза.

Уже сегодня у них более высокая надёжность и безопасность, чем у самолётов и вертолётов за счет применения для их наполнения нейтральным газом - гелием вместо взрывоопасного водорода.

Дирижаблю не требуется взлётно-посадочной полосы, он может вообще не приземляться, а просто «зависнуть» над землёй, что, впрочем, осуществимо только при отсутствии сильного бокового ветра.

Интересен и сконструированный в МАИ полужесткий дирижабль нового типа с классической конструкцией SW60000 «Небесный странник».

Его предварительная стоимость 25-30 млн евро (при партии 6-8 машин). Время постройки опытного экземпляра 4-5 лет. Стоимость летного часа примерно составляет 30-50% от стоимости летного часа вертолета такой же грузоподъемности. Дальность полета составляет 3000 км и более при «плече» 1000 км. Крейсерская скорость «Небесного странника» — 100 км/ч. Аппарат может подниматься на высоту 2 тыс. м. Такие дирижабли могут применяться и в арктическом регионе.