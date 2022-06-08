Астрологи рассказали о влиянии Сатурна на жизнь и судьбу

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8 июня 2022, 23:20

Фото: pixabay.com

С 4 июня 2022 года планета Сатурн стал ретроградным и пробудет в этом состоянии почти пять месяцев — до 23 октября. За это время небесное тело окажет огромное влияние на людей. Эзотерики рассказали, что именно Сатурн отвечает за судьбу человека и проверяет его на прочность во всех сферах жизни. «Вечерняя Москва» узнала у астрологов о сложностях, которые могут попасться в это время и что делать, чтобы планета относилась к человеку благословенно.

Ведьма Алена Полынь рассказала, что многие люди боятся ретроградного Сатурна, так как он спрашивает за ошибки, которые человек совершил в прошлом.

«С приходом авраамической монорелигии люди стали думать, что есть некий грех, который можно искупить с помощью молитвы или исповеди перед батюшкой. На самом деле все гораздо сложнее. За все свои деяния и поступки человек отвечает перед Вселенной, причем очень серьезно. И Сатурн как раз та планета, которая спрашивает за грехи, совершенные в прошлом, о которых вы давно забыли. В ретроградной позиции планета напомнит о них и заставит вас искупить вину», – объяснила ведьма.

Полынь уточнила, что планета наказывает постепенно. И у каждого человека наступает период, когда Сатурн начинает свое воздействие.

«Вообще Сатурн переходит в активную фазу возмездия, когда человек достигает 50-летнего возраста. Именно по этой причине многие еще называют данное небесное тело «планетой стариков». Считается, что спустя полвека у вас наступает следующий жизненный этап — переход в старость, и на стыке этих временных промежутков приходит Сатурн, требуя искупления, чтобы вы с очищенной совестью перешли на новый уровень», – рассказала Полынь.

Человек в этот период может расплатиться за свои ошибки тяжелыми болезнями, ранним уходом из жизни или несуразной гибелью, планета не трогает только маленьких детей. Кроме этого, в период ретроградного Сатурна планета поворачивается своим «лицом» к людям, чтобы рассмотреть, кто допустил ошибки.

Ведьма отметила, что Сатурн не только наказывает, но и поощряет, если человек вел себя достойно.

«Целеустремленные личности, которые любят дисциплину и четкость в каждом деле, будут получать бонусы от этой планеты в виде беззаботной старости, хорошего здоровья, успехов в новых делах и начинаниях. Сатурн обожает благотворительность, он уважает тех, кто заботится о животных. И если у вас накопилось много негативных поступков, тогда вы можете задобрить планету. Для этого достаточно попросить прощения у тех, кого вы обидели. Протяните руку помощи тем людям, которые нуждаются в пище, заботе, деньгах или внимании. И Сатурн вам подарит возможность улучшить свою жизнь», – уточнила Полынь.

Стоит отметить, что планета очень не любит людей, которые не уважают время. То есть если человек тратит свой невосполнимый ресурс на глупости, то ретроградный Сатурн сделает всё, чтобы человек не смог спланировать событие или работу.

Ведьма советует в период активности Сатурна совершать больше хороших поступков. Это поможет откупиться от Вселенной.

Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова предупредила, что в ретроградный период люди столкнутся со своими страхами лицом к лицу:

«Сатурн — это планета-учитель. Он научит вас терпению, умению быстро корректировать решения. Наготове всегда должен быть запасной план на случай, если все вдруг пойдет не так, как хотелось», – отметила финалистка.

Кузнецова считает, что ретроградный Сатурн подходит для планомерного движения к цели, продолжения начатой работы. Также это удачный период для учебы, совершенствования профессионального мастерства и путешествий.