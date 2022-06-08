Политолог Орлов назвал заслуживающей внимания идею приравнять военкоров к ветеранам боевых действий

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов оценил идею депутата ГД Олега Матвейчева приравнять российских корреспондентов СМИ, работающих в зоне боевых действий, к ветеранам.
Олег Матвейчев ранее заявил, что журналисты, которые выполняют свои профессиональные обязанности в зоне боевых действий, рискуют жизнью и здоровьем, чтобы отразить объективную реальность происходящего.
Политолог Антон Орлов в беседе с RT назвал инициативу о приравнивании военкоров к ветеранам боевых действий заслуживающей внимания, поскольку они выполняют очень важную работу в опасных условиях.