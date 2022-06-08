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Аргументы Недели Общество 13+

Политолог Орлов назвал заслуживающей внимания идею приравнять военкоров к ветеранам боевых действий

, 13:21

Политолог Орлов назвал заслуживающей внимания идею приравнять военкоров к ветеранам боевых действий
камера, Nur Andi Ravsanjani Gusma: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/dslr-2059631/

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов оценил идею депутата ГД Олега Матвейчева приравнять российских корреспондентов СМИ, работающих в зоне боевых действий, к ветеранам.

Олег Матвейчев ранее заявил, что журналисты, которые выполняют свои профессиональные обязанности в зоне боевых действий, рискуют жизнью и здоровьем, чтобы отразить объективную реальность происходящего.

Политолог Антон Орлов в беседе с RT назвал инициативу о приравнивании военкоров к ветеранам боевых действий заслуживающей внимания, поскольку они выполняют очень важную работу в опасных условиях.

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