Политолог Орлов назвал заслуживающей внимания идею приравнять военкоров к ветеранам боевых действий

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8 июня 2022, 13:21

камера, Nur Andi Ravsanjani Gusma: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/dslr-2059631/

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов оценил идею депутата ГД Олега Матвейчева приравнять российских корреспондентов СМИ, работающих в зоне боевых действий, к ветеранам.

Олег Матвейчев ранее заявил, что журналисты, которые выполняют свои профессиональные обязанности в зоне боевых действий, рискуют жизнью и здоровьем, чтобы отразить объективную реальность происходящего.

Политолог Антон Орлов в беседе с RT назвал инициативу о приравнивании военкоров к ветеранам боевых действий заслуживающей внимания, поскольку они выполняют очень важную работу в опасных условиях.