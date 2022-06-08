Депутат Матвейчев предложил приравнять российских военных корреспондентов к ветеранам боевых действий

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8 июня 2022, 12:41

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Депутат Госдумы Олег Матвейчев в письме на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу предложил приравнять к ветеранам работающих в зоне боевых действий корреспондентов средств массовой информации.

Олег Матвейчев подчеркнул, что журналисты, которые находятся в зоне боевых действий, освещают ход событий, знакомят людей с реальными фактами, а также предотвращают попытки вбросов недостоверной информации. Более того, они рискуют жизнью и здоровьем во время выполнения профессиональных обязанностей.

Депутат, как сообщает RT, попросил Сергея Шойгу рассмотреть вопрос возможности включения представителей российских СМИ, работающих в зоне боевых действий, в число ветеранов.