Военкор RT Книщенко представила репортаж о подготовке добровольцев Чечни для участия в СВО

Военный корреспондент RT Анна Книшенко для стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» представила сюжет о подготовке добровольцев на базе Российского университета спецназа в Чечне. Бойцы будут принимать участие в специальной военной операции по демилитаризации на Украине.
«Желающих много, очень много. Инструкторы не ожидали такого потока, такого большого количества людей из всех регионов России», − отметила Анна.
Буквально накануне, как уточнила военкор, из центра для участия в СВО уехала группа из 215 добровольцев.
Накануне президент Чечни Рамзан Кадыров сделал заявление об очередной группе добровольцев из Грозного на Украину.