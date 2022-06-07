Военкор RT Книщенко представила репортаж о подготовке добровольцев Чечни для участия в СВО

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7 июня 2022, 22:40

Скрин с сайта RT

Военный корреспондент RT Анна Книшенко для стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» представила сюжет о подготовке добровольцев на базе Российского университета спецназа в Чечне. Бойцы будут принимать участие в специальной военной операции по демилитаризации на Украине.

«Желающих много, очень много. Инструкторы не ожидали такого потока, такого большого количества людей из всех регионов России», − отметила Анна.

Буквально накануне, как уточнила военкор, из центра для участия в СВО уехала группа из 215 добровольцев.

Накануне президент Чечни Рамзан Кадыров сделал заявление об очередной группе добровольцев из Грозного на Украину.