Глава Чечни Кадыров сообщил о новой группе добровольцев в ряды СВО на Украине

Президент Чечни Рамзан Кадыров сделал заявление об очередной группе добровольцев из Грозного на Украину. Военные будут участвовать в специальной операции по демилитаризации и денацификации, а также защите республик Донбасса от Киева.
«Проводили очередную партию добровольцев для участия в спецоперации на Украине», − значится в сообщении Кадырова. Которое он разместил в своём Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что в основе своей новая группа состоит из подготовленных специалистов, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.
Политик и военный отметил, что амуницию и вооружение добровольцам помог получить региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова.
Ранее сегодня известный критикой украинских властей русофоб украинский блогер Юрий Бутусов разместил в сети сообщение о повальном дезертирстве в украинской армии.