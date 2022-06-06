Глава Чечни Кадыров сообщил о новой группе добровольцев в ряды СВО на Украине

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6 июня 2022, 17:49

Рамзан Кадыров, Pravda Komsomolskaya/ Russian Look

Президент Чечни Рамзан Кадыров сделал заявление об очередной группе добровольцев из Грозного на Украину. Военные будут участвовать в специальной операции по демилитаризации и денацификации, а также защите республик Донбасса от Киева.

«Проводили очередную партию добровольцев для участия в спецоперации на Украине», − значится в сообщении Кадырова. Которое он разместил в своём Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что в основе своей новая группа состоит из подготовленных специалистов, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Политик и военный отметил, что амуницию и вооружение добровольцам помог получить региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее сегодня известный критикой украинских властей русофоб украинский блогер Юрий Бутусов разместил в сети сообщение о повальном дезертирстве в украинской армии.