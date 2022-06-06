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Аргументы Недели Армия 13+

Украинский блогер Юрий Бутусов сообщил о массовом дезертирстве в ВСУ

, 16:40

Украинский блогер Юрий Бутусов сообщил о массовом дезертирстве в ВСУ
Фото: Соцсети

Известный критикой украинских властей русофоб украинский блогер Юрий Бутусов разместил в сети сообщение о повальном дезертирстве в украинской армии.

По данным представленным Юрием Бутусовым в ВСУ происходят факты массового дезертирства и сдачи в плен. Он также выступил в роли военного эксперта, заявил, что в украинской обороне на Лиманском и Северодонецком направлениях имеются бреши, а транспортные коммуникации не прикрыты.

От него также стало известно, что для решения проблемы нехватки личного состава будет проведена волна новой мобилизации новая в западных и центральных областях Украины граждан 1962-2004 годов рождения, о чем уже издан приказ командующего ВСУ Залужного.

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