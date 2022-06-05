Бывший командир батальона теробороны Херсона Кузьменко подал документы на получение российского гражданства

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5 июня 2022, 20:22 Источник: ТАСС

Российский паспорт, Alexey Bychkov/globallook.com

Дмитрий Кузьменко, бывший комбат территориальной обороны Херсона вместе с женой подал документы на получение российского гражданства и заявил о своей готовности защищать город вместе с российской армией, передает в воскресенье ТАСС.

Свое решение получить российский паспорт Кузьменко объяснил тем, что его семья хочет жить в «свободной новой стране на территории Херсона». Он также заявил, что при необходимости готов защищать свой город вместе с российской армией от «незаконного влияния» украинских властей.

Ранее глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что центр приема документов для оформления российского гражданства в Херсонской области с 30 мая принял более трехсот заявок от местных жителей.