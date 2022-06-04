Глава ВГА Херсонской области Сальдо сообщил о том, что за пять дней принято 385 пакетов документов на оформление паспорта РФ

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4 июня 2022, 20:08 Источник: ТАСС

Российский паспорт, Alexey Bychkov/globallook.com

Центр приема документов для оформления российского гражданства в Херсонской области с 30 мая принял более трехсот заявок от местных жителей. Об этом сообщил в субботу глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

По его словам, за 5 дней: с 30 мая по 3 июня — подано 385 пакетов документов.

«Это проверенные документы, переданные на оформление паспорта», - сказал Сальдо.

Кроме того, он отметил, что за эти дни около двух тысяч человек обращались за консультациями по вопросу приобретения российского гражданства.

«Количество этих обращений превышает даже мои ожидания», - заявил он.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросюз не признает российские паспорта жителей Херсонской и Запорожской областей.