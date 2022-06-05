Минприроды России и экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога, а заместитель министра природных ресурсов РФ Сергей Аноприенко выразил надежду на эко-сотрудничество. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении говорится, что гумпомощь в ДНР была доставлена ко дню Эколога. Среди содержимого представителям природоохранного ведомства ДНР «были вручены портативные газоанализаторы, которые позволят контролировать в городах уровень загрязнения воздуха, квадроциклы для патрулирования ландшафтных парков, а также оргтехника и другое оборудование».

Делегацию из России в ДНР встретил председатель Госкомэкополитики при главе республики Роман Кишкань. Также на встрече присутствовал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.

Аноприенко заявил, что впереди предстоит долгое и плодотворное сотрудничество в сфере экологии между РФ и ДНР. Он выразил также надежду, что объединившись, республика сможет «прийти к реальным результатам».

Роман Кишкань поблагодарил коллег за своевременную помощь и также выразил надежду на дальнейшей сотрудничество и участие в экологических проектах, организации волонтерских движений.