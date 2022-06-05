Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Минприроды России и экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога

, 17:02 Источник: РИА Новости

Минприроды России и экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Минприроды России и экоактивисты доставили в ДНР гуманитарную помощь ко Дню эколога, а заместитель министра природных ресурсов РФ Сергей Аноприенко выразил надежду на эко-сотрудничество. Об этом пишет РИА Новости.
В сообщении говорится, что гумпомощь в ДНР была доставлена ко дню Эколога. Среди содержимого представителям природоохранного ведомства ДНР «были вручены портативные газоанализаторы, которые позволят контролировать в городах уровень загрязнения воздуха, квадроциклы для патрулирования ландшафтных парков, а также оргтехника и другое оборудование».
Делегацию из России в ДНР встретил председатель Госкомэкополитики при главе республики Роман Кишкань. Также на встрече присутствовал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко.
Аноприенко заявил, что впереди предстоит долгое и плодотворное сотрудничество в сфере экологии между РФ и ДНР. Он выразил также надежду, что объединившись, республика сможет «прийти к реальным результатам».
Роман Кишкань поблагодарил коллег за своевременную помощь и также выразил надежду на дальнейшей сотрудничество и участие в экологических проектах, организации волонтерских движений. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Пользователи Twitter Германии потребовали отставки посла Украины Мельника после его оскорблений в адрес Германии

Немецкие пользователи Twitter выступили с жесткой критикой посла Украины в Германии Андрея Мельника за его оскорбительные высказывания в адрес Германии и потребовали его немедленной отставки. «Вы отъявленный разбойник, а не дипломат. Представляете интересы страны, которой Германия помогает миллиардами, а сами ежедневно оскорбляете наше правительство».

В мире

Политика