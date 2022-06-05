Экс-премьер Италии Берлускони: Европейские лидеры бойкотировали попытку «перетянуть» Россию в западный лагерь

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июня 2022, 12:47 Источник: радио Sputnik

Soeren Stache/dpa-Zentralbild, globallookpress.com

Некоторые страны Европы не позволили «перетянуть» Россию на сторону Запада, заявил экс-министр Италии Сильвио Берлускони. Об этом пишет радио Sputnik.

В статье для газеты il Giornale он заявил, что ряд «европейских лидеров» игнорировал попытки Берлускони «перетянуть Россию в западный лагерь». Названия государств названы не были.

Экс-министр также добавил, что Россия находится в изоляции от Запада, а он, в свою очередь, в изоляции от остального мира.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад не разрешает Киеву вести переговоры с Россией.