В России за сутки выявили 4 101 новый случай заражения COVID-19

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4 июня 2022, 13:41

анализ крови, Maksim Goncharenok: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/5995299/

За минувшие сутки в России выявили 4 101 случай заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, за минувшие 24 часа на территории Российской Федерации были госпитализированы 1 493 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 28,7% меньше, чем днем ранее.

За сутки скончались 82 пациента с COVID-19. Выздоровели за вышеуказанный период 5 132 гражданина РФ, что на 1,9% меньше, чем 3 июня.