В России за сутки выявили 4 188 новых случаев заражения COVID-19

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3 июня 2022, 11:16

анализ крови, Gustavo Fring: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/4149044/

В России за минувшие сутки зарегистрировали 4 188 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что за прошедшие 24 часа в России были госпитализированы 2 093 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За сутки на территории Российской Федерации скончались 78 пациентов с COVID-19. За вышеуказанный период выздоровели 5 234 гражданина России, что на 5,2% больше по сравнению с показателями 2 июня.