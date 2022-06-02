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Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки выявили 4 262 новых случая заражения COVID-19

, 11:52

В России за сутки выявили 4 262 новых случая заражения COVID-19
анализ крови, Edward Jenner: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/4031504/

За минувшие сутки в России зарегистрировали 4 262 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Количество госпитализаций на территории РФ за прошедшие 24 часа составило 1 965, снизившись на 13,9% по сравнению с предшествующими сутками.

Жертвами коронавирусной инфекции за вышеуказанный период стали 85 человек. Известно, что выздоровели 4 976 россиян, что на 11,6% меньше по сравнению с показателем 1 июня.

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