В России выявили 4 188 случаев заражения COVID-19 за сутки

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29 мая 2022, 11:20

анализ крови, pixabay.com

В России за минувшие сутки зарегистрировали 4 188 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии на территории Российской Федерации зарегистрировали 18 324 036 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие 24 часа в России госпитализировали 1 001 человека с подтвержденным COVID-19. За сутки скончались 85 пациентов. Выздоровели за вышеуказанный период 4 411 граждан РФ.