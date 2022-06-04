Российские предприниматели предложили печатать иностранные автозапчасти на 3D-принтерах

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4 июня 2022, 10:17

автосервис, cottonbro: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/4489743/

Российские предприниматели утром в субботу, 4 июня, сообщили о планах запустить линейку отечественных 3D-принтеров, которые в будущем смогут печатать импортные запчасти для автопромышленности.

Вышеуказанный проект указан в треке Национальной технологической инициативы на форум "Сильные идеи для нового времени", который состоится в Москве текущим летом.

Лидер проекта, замначальника отдела развития инновационной деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области Максим Ланских допустил, что после ухода с российского рынка крупных производителей автомобилей может возникнуть нехватка запчастей. По его мнению, спрос на зарубежные компоненты для машин может быть частично закрыт при помощи 3D-печати автозапчастей, однако для этого требуется уже сейчас увеличивать внедрение аддитивных технологий в отечественный автопром, передает RT.