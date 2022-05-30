В продаже появились автозапчасти из параллельного импорта

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 мая 2022, 18:32

Из стран Азии, СНГ, Европы в Россию завезли первые запасные части к автомобилям, мотоциклам, коммерческому транспорту, без разрешения правообладателей. Этот так называемый параллельной импорт уже появился в продаже на российском рынке.



Но пока ещё не понятно, примут ли официальные автодиллеры и крупные автосервисы такие запчасти к ремонту, опасаясь, с одной стороны, тоже попасть под санкции, с другой стороны - на большие деньги, если запчасть окажется некачественной и приведёт к поломке автомобиля и ещё не дай Бог к ДТП со смертельным исходом. Во всех случаях, на помощь автовладельцам придёт дядя Вася из гаража, который мастер на все руки.



Wildberries предоставил своим пользователям ассортимент запчастей из 2,2 млн наименований по линии параллельного импорта. Это практически всё, что нужно для ремонта и технического обслуживания транспорта. Подобные товары есть также на Ozon. В Минпромторге уточнили, что по программе параллельного импорта можно ввозить товары из утверждённого списка из стран, где они разрешены к продаже правообладателями и соответствуют техническим требованиям. Логистические маршруты - на усмотрение бизнесменов. Так что какие-никакие документы и сертификаты у продавцов будут, да и автосервисам сейчас не приходится выбирать, когда продажи новых авто упали, а автовладельцы уходят к параллельному гаражному обслуживанию.



