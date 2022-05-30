Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

В продаже появились автозапчасти из параллельного импорта

, 18:32

В продаже появились автозапчасти из параллельного импорта

Из стран Азии, СНГ, Европы в Россию завезли первые запасные части к автомобилям, мотоциклам, коммерческому транспорту, без разрешения правообладателей. Этот так называемый параллельной импорт уже появился в продаже на российском рынке.

Но пока ещё не понятно, примут ли официальные автодиллеры и крупные автосервисы такие запчасти к ремонту, опасаясь, с одной стороны, тоже попасть под санкции, с другой стороны - на большие деньги, если запчасть окажется некачественной и приведёт к поломке автомобиля и ещё не дай Бог к ДТП со смертельным исходом. Во всех случаях, на помощь автовладельцам придёт дядя Вася из гаража, который мастер на все руки.

Wildberries предоставил своим пользователям ассортимент запчастей из 2,2 млн наименований по линии параллельного импорта. Это практически всё, что нужно для ремонта и технического обслуживания транспорта. Подобные товары есть также на Ozon. В Минпромторге уточнили, что по программе параллельного импорта можно ввозить товары из утверждённого списка из стран, где они разрешены к продаже правообладателями и соответствуют техническим требованиям. Логистические маршруты - на усмотрение бизнесменов. Так что какие-никакие документы и сертификаты у продавцов будут, да и автосервисам сейчас не приходится выбирать, когда продажи новых авто упали, а автовладельцы уходят к параллельному гаражному обслуживанию.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Соратников Порошенко намерены допросить по делу о госизмене

Вот уже второй год в Украине продолжается скандал между действующей властью и бывшим президентом Петром Порошенко. И скандал не утихает даже во время российской спецоперации. В СБУ намерены допросить бывшего секретаря Совбеза Александра Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка и экс-главу МВД Арсена Авакова по делу, фигурантом которого как раз выступает Порошенко. Назначенный на 30 мая допрос вышеупомянутых лиц станет уже второй попыткой получить показания ближайшего окружения бывшего лидера. Порошенко подозревается не только в «госизмене», но и в «финансировании терроризма».

Происшествия

В Донецкой области в результате боевых действий повреждена ветка аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

В Донецкой области в результате боевых действий повреждена ветка аммиакопровода "Тольятти – Одесса", возникла утечка аммиака. О произошедшем нарушении герметичности ветки аммиакопровода в Бахмутском районе в Донбассе в понедельник сообщил назначенный украинскими властями глава "Донецкой областной военно-гражданской администрации" Павел Кириленко.