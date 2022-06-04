Режим ограничения полетов в одиннадцать аэропортов южной и центральной частей России продлен до 12 июня

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4 июня 2022, 10:09 Источник: Росаё

самолет, Tarik Nachat: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/112116/

Режим временного ограничения полетов в одиннадцать аэропортов южной и центральной частей России было решено продлить до 12 июня. Данную информацию предоставили утром в субботу, 4 июня, в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения будут действовать в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя, Ростова-на-Дону, Курска, Липецка, Белгорода, Брянска, Воронежа и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендуется перевозить пассажиров через авиагавани Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод, Волгограда и Москвы.