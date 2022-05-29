Росавиация: режим ограничения полетов в южной и центральной частях РФ продлен до 6 июня

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29 мая 2022, 10:41 Источник: Росавиация

самолет, pixabay.com

Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты на юге и в центральной части Российской Федерации было решено продлить с 31 мая до 6 июня 2022 года. Об этом сообщили в воскресенье в Росавиации.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что режим временного ограничения полетов в одиннадцать аэропортов – Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя, Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Элисты – будет действовать до 6 июня 03:45 по московскому времени.

Авиакомпаниям рекомендуется осуществлять перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, через аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод, Волгограда и Москвы.