Ограничение на полеты в аэропорты южной и центральной частей России продлено до 19 мая

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12 мая 2022, 09:17 Источник: Росавиация

самолет, pixabay.com

Режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты южной и центральной частей России продлили до 19 мая. Соответствующую информацию предоставили утром в четверг, 12 мая, в Росавиации.

Согласно последним данным, до 19 мая будет действовать ограничение на полеты в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя, Ростова-на-Дону, Белгорода, Воронежа, Брянска, Курска, Липецка и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендуется осуществлять перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод, Волгограда и Москвы.