Театральный критик Елена Фрумин-Ситникова: Дьявол – отец лжи

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

3 июня 2022, 19:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Санкции в отношении России, конечно, есть санкции, но на Каннский фестиваль завсегда хочется. Единственным российским режиссером, попавшим на столь интересное мероприятие, был Кирилл Серебренников. А вот как он туда съездил… расскажет театральный критик Елена Фрумин-Ситникова.

«Ну как российским? Одним из условий было отсутствие государственного финансирования. И оно было выполнено. Финансировал фильм миллиардер Абрамович. А уж где он взял деньги - в России или нет - о том история умалчивает.

Фильм назывался «Жена Чайковского» и повествовал о девиантных приключениях композитора, но никак не о его творчестве.

Таким образом он прекрасно укладывался в прокрустово ложе отмены русской культуры и даже в безвкусную «отмену» добавлял перчинку. Вот, мол, какие фортеплясы выкидывал ваш хвалёный русский гений. Давайте забудем его музыку, а помнить будем вот это всё, сочиненное таким же любителем всякого нетрадиционно-альтернативного.

Фильм был встречен долгими, аж минут на десять, аплодисментами, очень напоминающими такие же «долгие, продолжительные, переходящие в овацию» во время ушедших в небытие съездов КПСС. Точно также кричали «ура» и не останавливались, пока кто-то из-за кулис не махнёт рукой. Всё, мол, хватит. Переходим к следующему докладу.

Потом режиссёр вместе с исполнителями долго крутились перед камерами на красной дорожке. Показывали «чёртиков» при помощи ладони, сложённой в кулак, из которого торчат два пальца, как рожки.

Потом давал интервью, где, гордый и свободный от всего русского, просил снять санкции со своего покровителя-миллиардера.

И опять полное сочувствие зрителей и прессы. Победа, казалось, уже лежит в кармане.

Ведь вместе с анодированной веткой приходит много всяких ништяков. Слава и деньги. Много денег. И достаточно много славы.

И вот, о Боже мой, какой пассаж, какой облом! Картина про непристойные похождения персонажа по имени Чайковский, не заняла никакого места и не получила НИЧЕГО!!!

Все было зря.

Когда-то в бессмертной комедии «Гараж» один из героев продал Родину за гараж, а тут вообще ни за что!

Короче, не буду радоваться. Как человек русского культурного кода не умею злорадствовать. Хочется даже посочувствовать, потому что не представляю, что сейчас испытывает режиссёр и его команда. Думаю, что это страшно.

Просто хочется напомнить, что дьявол — отец лжи.

Как ты рожки ни показывай, как ни очерняй всё, что дорого не только твоим соотечественникам, но и вообще всем адекватным обитателям планеты Земля, как ни угождай ему, а он всегда обманет. Всегда.

Хорошо бы помнить об этом всем, пытающимся договориться с козлоногой сущностью».