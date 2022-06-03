Суд приговорил бывшего замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич к шести с половиной годам колонии

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3 июня 2022, 18:07 Источник: ТАСС

Зал судебных заседаний, Zamir Usmanov/globallook.com

Мещанский суд Москвы вынес в пятницу приговор по делу о крупном мошенничестве в отношении экс-замминистра науки и высшего образования РФ Марины Лукашевич. Ей назначено наказание в виде шести с половиной лет колонии общего режима и штрафа в размере 800 тысяч рублей.

Сроки получили также проходящие по этому делу начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов (7,5 года колонии общего режима), его брат предприниматель Николай Попов (6 лет) и бывший глава департамента Минобрнауки РФ Артемий Рожков (5,5 года).

Кроме того, со всех осужденных солидарно будет взыскано 3 млн 200 тысяч рублей по иску Министерства просвещения.

Уголовное дело, которое рассматривал суд, касалось хищения 50 млн руб., выделенных в 2016 году на исполнение госконтрактов, заключенных министерством с ООО «Центр развития науки».