Прокуратура просит приговорить бывшего замминистра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич к 7,5 годам колонии

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20 мая 2022, 12:15 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

В Мещанском суде Москвы прокуратура предложила приговорить бывшего замминистра науки и высшего образования России Марину Лукашевич к семи с половиной годам колонии и штрафу в размере 800 тыс. рублей. Уголовное дело касается хищения 50 млн руб., выделенных в 2016 году на исполнение госконтрактов, заключенных министерством с ООО «Центр развития науки» (ЦРН).



В хищении бюджетных средств, помимо Марины Лукашевич, обвиняются начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов, его брат, руководитель проекта группы компаний «Омега» Николай Попов, и генеральный директор ФГБУ «Интеробразование» Алексей Рожков.



В материалах дела речь идет о «разработке и реализации комплекса мер по обеспечению устойчивого функционирования институциональных и технологических изменений проектов, реализованных в рамках федеральных целевых программ развития образования в 2011–2015 годах и 2016–2020 годах» (стоимость проекта составляла 5,2 млн руб.), «разработке и экспертно-аналитическом сопровождении реализации организационно-правовой модели межотраслевого функционирования дополнительного образования детей» стоимостью 3,2 млн руб., «проведении комплексного анализа правоприменительной практики в системе высшего образования РФ и развитии нормативно-методических основ модернизации высшей школы» ценой 18,8 млн руб., «совершенствовании программно-целевых инструментов Минобрнауки России в научной сфере за счет межпрограммной координации» на 19,6 млн руб. и «разработке, научном обосновании методики оценки и рекомендаций по обеспечению устойчивого функционирования институциональных и технологических изменений проектов после завершения проектного финансирования на основе анализа результатов комплексного исследования устойчивости проектов, реализованных в рамках федеральных целевых программ развития образования в 2011—2016 годах» примерно на 2,4 млн руб.



Следствие считает, что ЦРН был создан Михаилом Поповым специально под эти контракты в 2014 году, хотя в 2016 году чиновник, занимавший пост директора департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки, к центру отношения не имел. При этом в руководство ООО помимо Марины Лукашевич входил брат Михаила Попова, Николай.



Обвинение утверждает, что, получив бюджетное финансирование, ЦРН оплаченные госконтракты не выполнил, а представленные им в министерство отчеты о проведенных работах никакой научной ценности не представляли.



Так, экспертами были обнаружены в них фрагменты студенческих рефератов, данные, взятые из учебников, открытых источников, и прочее. При этом отчеты о проведении исследований, по версии следствия, просто подделывались подсудимыми.



Прокуратура просит приговорить начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова — к девяти годам колонии и 800-тысячному штрафу, предпринимателя Николая Попова и бывшего директора департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемия Рожкова — к семи годам и 800 тыс. руб. штрафа каждого.



