Умер всемирно известный хирург академик Анатолий Покровский

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3 июня 2022, 15:50

Академик Анатолий Покровский, фото с сайта vrngmu.ru

На 92-м году жизни скончался известный хирург, основоположник советской школы сосудистой хирургии, академик РАН Анатолий Покровский. Об этом в пятницу сообщил сайт Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского.

«После продолжительной болезни ушел из жизни всемирно известный хирург, основоположник сосудистой хирургии в нашей стране, академик РАН Анатолий Владимирович Покровский», - говорится в некрологе.

Покровский считается основоположником советской школы сосудистой хирургии. Одним из первых в мире он начал разрабатывать хирургическое лечение ишемической болезни сердца. На протяжении долгих лет академик возглавлял отделение сосудистой хирургии Института имени А.В. Вишневского. Он также был главой Российского и Европейского обществ сосудистой хирургии, избирался почетным членом Американского общества сосудистых хирургов.

Ранее сообщалось о смерти академика РАН, физика Андрея Гапонова-Грехова.