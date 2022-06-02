Ушел из жизни академик РАН, физик Андрей Гапонов-Грехов

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2 июня 2022, 21:01

Андрей Гапонов-Греков, фото с сайта ras.ru

В Нижнем Новгороде умер академик Российской академии наук, основатель Института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов. Ученому-физику было 95 лет. Гапонов-Грехов не дожил до своего 96-летия.

Об уходе из жизни Почетного гражданина Нижнего Новгорода сообщила в четверг, 2 июня, пресс-служба правительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким легендарного физика. Никитин назвал Гапонова-Грехова "личностью мирового масштаба, чрезвычайно работоспособным и целеустремленным человеком, который стал настоящей легендой не только Нижегородской области, но и всей России".

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин выразил соболезнования в связи с кончиной физика, отметив, что регион, отечественная наука понесли тяжелую утрату. Люлин назвал Андрея Гапонова-Грехова величайшим ученым современности.