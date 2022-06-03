Экс-зампрокурора Новосибирской области объявили в международный розыск

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3 июня 2022, 12:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшей первой зампрокурора Новосибирской области, Любови Кузьменок. СКР обвиняет её в получении особо крупных взяток. Деньги за покровительство, вероятно, передавались от бизнесменов до 2018 года, когда в областной прокуратуре разгорелся серьёзный скандал. Первые её лица лишились должностей, а три десятка подчинённых были наказаны. Зимой этого года экс-прокурор области и один из его бывших заместителей оказались в СИЗО. Правда госпожа Кузьменок избежала заключения под стражу и успела уехать за рубеж. Утверждается, что за границей она вовсе не скрывается, а проходит лечение.

Ходатайство следователей ГСУ СКР о заочном аресте объявленной ранее в розыск 60-летней Любови Кузьменок рассматривала судья Басманного райсуда Наталья Дударь. Представитель следственной бригады разъяснил, что бывшая зампрокурора обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, а также обладает большим количеством связей и знакомств в силовых ведомствах. Она вполне может использовать свои связи для давления на свидетелей и для уничтожения всех доказательств её вины. В связи с этим делом представители СКР просили арестовать женщину с момента её задержания или экстрадиции из-за рубежа. Они подозревают, что она скрылась в Испании.

У адвоката Олега Дубинина, предоставленного Кузьменок государством, на эту тему другое мнение. Он считает утверждение об умышленном бегстве бывшей зампрокурора спорным и предполагает, что пожилая женщина могла выехать за рубеж для лечения. Господин Дубинин подчеркнул, что лишь одна тяжесть вменяемого преступления, как ранее указал пленум Верховного Суда РФ, не может являться единственным основанием для ареста обвиняемого.